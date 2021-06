In München läuft das zweite EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Bundestrainer Löw setzt in der Partie gegen Portugal auf die gleiche Startelf wie im Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich, das Deutschland mit 0 zu 1 verloren hatte.



Die Franzosen erreichten am Nachmittag gegen Ungarn nur ein 1:1. Die Treffer erzielten Attila Fiola für Ungarn und Antoine Griezmann für Frankreich.



Am Abend folgt noch das Spiel Spanien gegen Polen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.