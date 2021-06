Bei der Fußball-Europameisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel gegen Frankreich verloren.

Am Ende der Partie in München stand es 0:1 durch ein Eigentor von Mats Hummels in der 20. Minute.



Im zweiten Spiel der Gruppe F hatte zuvor Ungarn gegen Portugal mit 0:3 verloren. Die Treffer in Budapest erzielten Raphaël Guerreiro und zweimal Cristiano Ronaldo.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.