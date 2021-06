In einem Vorbereitungsspiel auf die Fußball-EM hat die deutsche Nationalmannschaft am Abend mit 7:1 gegen Lettland gewonnen.

Die Tore für Deutschland erzielten in Düsseldorf Robin Gosens, Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané. Dem lettischen Torwart Robert Ozols unterlief ein Eigentor; den Treffer für Lettland erzielte Aleksejs Saveljevs.



Deutschland startet am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich in das Turnier.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.