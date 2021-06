Deutschland hat bei der Fußball-Europameisterschaft das Achtelfinale erreicht.

Die Mannschaft von Bundestrainer Löw spielte im letzten Vorrundenspiel 2:2 gegen Ungarn. Als nächstes spielt Deutschland am kommenden Dienstag im Wembley-Stadion gegen England. Im zweiten Spiel der Gruppe F trennten sich Frankreich und Portugal auch 2:2. Beiden stehen damit ebenfalls im Achtelfinale. Ungarn ist ausgeschieden.



Zuvor hatte es in der Gruppe E folgende Ergebnisse gegeben:



Slowakei - Spanien 0:5 und

Schweden - Polen 3:2.



Spanien und Schweden stehen damit in der Runde der letzten 16. Die Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München sind ausgeschieden.

