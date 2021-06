Deutschland ist im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden.

Die Mannschaft verlor 0 zu 2 gegen England im Londoner Wembley-Stadion. Es war das letzte Spiel unter Bundestrainer Löw, er hatte bereits vor dem Turnier angekündigt, seine Karriere nach 15 Jahren zu beenden.



England trifft im Viertelfinale am Samstag in Rom auf die Ukraine. Die ukrainische Mannschaft hatte am Abend das Achtelfinale gegen Schweden mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen.

