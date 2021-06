Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Deutschland das zweite Gruppenspiel gegen Portugal mit 4:2 gewonnen.

Die Tore für die deutsche Mannschaft schossen Gosens und Havertz, sowie die Portugiesen Guerreiro und Dias durch zwei Eigentore. Die Treffer für Portugal erzielten Ronaldo und Jota. In der Gruppe F hatten sich zuvor Frankreich und Ungarn mit 1:1 unentschieden getrennt. Ebenfalls 1:1 ging die Partie zwischen Spanien und Polen in der Gruppe E aus.



Bayerns Gesundheitsminister Holetschek kritisierte, dass beim EM-Spiel der deutschen Mannschaft erneut viele Zuschauer die Maskenpflicht im Münchner Stadion ignoriert haben. Der CSU-Politiker forderte den Deutschen Fußball-Bund auf darzulegen, wie beim nächsten Spiel am Mittwoch die Masken-Regeln durchgesetzt werden solle.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.