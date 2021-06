Bei der Fußball-Europameisterschaft trifft die deutsche Mannschaft heute in ihrem zweiten Gruppenspiel auf Titelverteidiger Portugal.

Anpfiff der Partie in München ist 18 Uhr. Das Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich hatte das deutsche Team mit 0 zu 1 verloren. Bereits am Nachmittag spielt zudem Ungarn gegen die Franzosen, am Abend folgt die Partie Spanien gegen Polen.

