Bei der Fußball-Europameisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel gegen Frankreich verloren.

Am Ende der Partie in München stand es 0:1 durch ein Eigentor von Mats Hummels in der 20. Minute. Im zweiten Spiel der Gruppe F hatte zuvor Ungarn gegen Portugal mit 0:3 verloren. Die Treffer in Budapest erzielten Raphaël Guerreiro und zweimal Cristiano Ronaldo.



Vor dem Spiel Deutschlands gegen Frankreich wurden bei einer missglückten Aktion der Umweltorganisation Greenpeace zwei Menschen verletzt, als ein Aktivist mit einem motorisierten Gleitschirm-Flieger in das Stadion flog und landete. Der Protest sollte dem Autohersteller Volkswagen als Sponsor gelten.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.