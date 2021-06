Bei der Fußball-Europameisterschaft ist Weltmeister Frankreich ausgeschieden.

Die Franzosen verloren in Bukarest gegen die Schweiz mit 4:5 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten plus Verlängerung hatte es 3:3 gestanden. Damit haben die Schweizer das Viertelfinale erreicht.



Zuvor hatte Spanien in Kopenhagen die Mannschaft aus Kroatien mit 5:3 nach Verlängerung bezwungen.

