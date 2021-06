Bei der Fußball-Europameisterschaft hat England Kroatien mit 1:0 besiegt.

Im Wembley-Stadion schoss Raheem Sterling das Siegtor in der 57. Minute. Österreich hat Nordmazedonien in Bukarest mit 3:1 besiegt, ab 21 Uhr treffen die Niederlande beim Heimspiel in Amsterdam auf die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.