Bei der Fußball-Europameisterschaft gab es in den letzten Vorrundenspielen der Gruppe D folgende Ergebnisse:

England - Tschechien 1:0 und Kroatien - Schottland 3:1.



Damit ist England Gruppensieger. Auch Tschechien und Kroatien sind sicher für das Achtelfinale qualifiziert.



Morgen stehen die Entscheidungen in den Gruppen E und F an. Die deutsche Nationalmannschaft trifft dabei am Abend auf Ungarn.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.