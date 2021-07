Italien hat nach 53 Jahren wieder den Titel des Fußball-Europameisters gewonnen. Die italienische Mannschaft besiegte England im Elfmeterschießen 3:2.

Damit verpasste es England erneut, seit dem Weltmeistertitel 1966 wieder einen großen Titel im internationalen Fußball zu erreichen.



Vor dem Anpfiff des EM-Finales im Londoner Wembley-Stadion waren beide Teams als Zeichen gegen Rassismus mit einem Knie auf den Boden gegangen. Auch die Schiedsrichter knieten sich kurz auf den Rasen.



Mediziner und Politiker hatten sich angesichts der mehr als 60.000 Zuschauer im Wembley-Stadion besorgt geäußert. Die Inzidenz in der britischen Hauptstadt liegt knapp unter 300. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, sagte im ARD-Fernsehen, er frage sich, wieviele Menschen sich dort mit dem Corona-Virus anstecken würden. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erklärte im Fachmagazin "11 Freunde", durch die Zulassung der hohen Zuschauerzahl sei die Situation komplett außer Kontrolle geraten.



UEFA-Präsident Ceferin bestritt dagegen in der BBC einen Zusammenhang zwischen der Zulassung von Zuschauern und steigenden Infektionszahlen in mehreren EM-Teilnehmerländern.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.