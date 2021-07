Italien hat das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft erreicht.

In München schlugen die Italiener im Viertelfinale Belgien mit 2:1. In der Runde der letzten Vier trifft Italien am Dienstag auf Spanien. Die Spanier hatten sich zuvor gegen die Schweiz in Sankt Petersburg mit 3:1 im Elfmeterschießen durchgesetzt. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden.



In den beiden weiteren Viertelfinalspielen treffen heute Tschechien und Dänemark sowie die Ukraine und England aufeinander.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.