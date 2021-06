Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft gibt es in der schwedischen und der spanischen Nationalmannschaft mehrere Corona-Fälle.

Beim dreimaligen Fußball-Europameister Spanien wurde laut Verband nach Kapitän Sergio Busquet auch der Abwehr-Spieler Diego Llorente positiv auf das Virus getestet. Llorente sei umgehend aus dem Quartier in Las Rozas bei Madrid abgereist. Die Mannschaft hatte sich bereits nach dem Bekanntwerden von Busquets' positivem Test am Sonntag isoliert. Statt Team-Training sei aktuell nur individuelles Training möglich. Im schwedischen Team sind die Spieler Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg betroffen. Beide wurden den Hygienemaßnahmen entsprechend isoliert. Spanien und Schweden sollen am kommenden Montag in Sevilla aufeinandertreffen.



Laut den Regeln der Europäischen Fußball-Union kann bei einem oder mehreren positiven Corona-Befunden eine Mannschaft dennoch an dem Turnier teilnehmen, solange das Team 13 Spieler, darunter einen Torwart, mit negativem Test aufbieten kann. Dazu können Spieler zusätzlich berufen werden, für sie müssen andere aus dem ursprünglichen Kader gestrichen werden. Wenn eine Verlegung unmöglich ist, entscheidet die UEFA-Disziplinarkommission. Das Team, das für die Absage verantwortlich ist, wird mit 0:3 als Verlierer gewertet.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.