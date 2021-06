Bei der Fußball-EM sind die Niederlande im Achtelfinale ausgeschieden.

Die Mannschaft unterlag in Budapest dem Team aus Tschechien mit 0:2. Die Tore erzielten Tomas Holes von Slavia Prag (68. Minute) und der Leverkusener Patrik Schick (80.). Im Viertelfinale am Samstag trifft das tschechische Team auf Dänemark.



Ab Minute 55 spielte die Mannschaft von Frank de Boer in Unterzahl: Matthijs de Light sah wegen Handspiels die Rote Karte.



Im Budapester Stadion war erneut die Diskussion um Vielfalt und sexuelle Gleichberechtigung Thema. Ungarns Fußball-Verband hatte im Vorfeld die heimischen Fans zu Fairness aufgerufen. Der Kapitän der Niederländer, Georginio Wijnaldum, trug eine spezielle Armbinde mit der Aufschrift 'One Love'. Sponsoren unterlegten im Stadion ihre Bandenwerbung mit den Regenbogenfarben, zahlreiche Zuschauer hatten Utensilien wie Fächer, Fähnchen oder Masken in Regenbogenfarben dabei.

