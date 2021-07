Spanien steht im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft.

Die Spanier gewannen ihr Viertelfinalspiel gegen die Schweiz in Sankt Petersburg mit 3:1 im Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden.



Im zweiten Viertelfinale trifft am Abend in München Belgien auf Italien.

