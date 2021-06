Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Tschechien mit 2:0 gegen Schottland gewonnen.

Das Spiel fand in Glasgow statt. Beide Tore schoss der Bundesliga-Stürmer Patrik Schick. Nach dem Kopfball zur Führung in der 42. Minute war der 25-Jährige Profi von Bayer Leverkusen mit einem weiteren, aufsehenerregenden Treffer erfolgreich. Schick zog in der 52. Minute knapp hinter der Mittellinie ab und überwand den weit vor dem Tor stehenden schottischen Torwart David Marshall. Im anderen Spiel der Gruppe D hatte England am Sonntag 1:0 gegen Kroatien gewonnen.



Am Abend treten in der Gruppe E noch Polen und die Slowakei sowie Spanien und Schweden gegeneinander an.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.