Bei der Fußball-Europameisterschaft hat die Türkei das Auftaktspiel gegen Italien mit 0:3 verloren.

Die Begegnung war in Rom im Olympiastadion ausgetragen worden. Am Dienstag bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel, Gegner ist dann Frankreich. Die EM dauert bis zum 11. Juli.



Russland hat derweil dem ARD-Sportjournalisten Robert Kempe die Akkreditierung verweigert. WDR-Chefredakteurin Ehni bezeichnete die Entscheidung als "Einschränkung der Pressefreiheit". Kempe hatte unter anderem über den russischen Staatskonzern Gazprom und dessen Verbindungen in den europäischen Fußball berichtet.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.