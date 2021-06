Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Ungarn gegen Portugal mit 0:3 verloren.

Die Treffer in Budapest erzielten Raphaël Guerreiro und zweimal Cristiano Ronaldo. Ein Fan-Treffen in Budapest vor dem EM-Spiel sorgte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie für Kritik. Die Puskas Arena war augenscheinlich voll besetzt. Das Stadion fasst bis zu 61.000 Zuschauer.



In einer Stunde beginnt die erste Partie der deutschen Nationalmannschaft in dem Turnier. Sie trifft in München auf Weltmeister Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.