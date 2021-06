Die Weltgesundheitsorganisation hat sich besorgt darüber gezeigt, dass einige Länder die Corona-Beschränkungen rund um die Spiele der Fußball-Europameisterschaft gelockert haben.

Mancherorts seien bereits steigende Infektionszahlen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante zu verzeichnen, teilte die WHO mit. Zuvor hatte die britische Regierung entschieden, in London ab dem Halbfinale deutlich mehr Fans zuzulassen. Demnach dürfen mehr als 60.000 Zuschauer ins Wembley-Stadion. Zu den Gruppenspielen sind bislang 22.500 Zuschauer erlaubt. In Kopenhagen wurde die Zuschauerzahl auf 25.000 erhöht.



Zur Stunde spielen in der Gruppe D in Glasgow Kroatien gegen Schottland, in London findet die Partie Tschechien gegen England statt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 22.06.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 18.06.)



+ Inlands-Urlaub: Regelungen in den Bundesländern (Stand 16.06)



+ Mutation: Informationen über die Delta-Variante (Stand: 14.06.)



+ Vakzine: Nebenwirkungen der Impfstoffe (Stand 18.06.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



+ Kinder: Wie sinnvoll sind Covid-Impfungen für Kinder? (Stand 13.06.)



+ Schwangere: Sollten sich angehende Mütter impfen lassen? (Stand 22.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.