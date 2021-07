Der Fernsehrat des ZDF hat auf verbale Angriffe gegen Kommentatorinnen des Senders bei der Fußball-EM reagiert.

Ratsmitglied Kroemer sagte am Rande einer Sitzung des Gremiums in Mainz, man verurteile jegliche Form von Beleidigungen, Pöbeleien oder gar Hassbotschaften und stehe hinter den angegriffenen Protagonistinnen und ihren Redaktionen. Mehrere Reporterinnen und Moderatorinnen des ZDF waren unter anderem in den sozialen Netzwerken zum Teil massiv angefeindet worden. Auch die Redaktion des ZDF-"Sportstudios" wies die Beleidigungen zurück.



Heute Abend stehen bei der Fußball-EM die ersten Viertelfinal-Begegnungen an: Die Schweiz spielt um 18 Uhr in Sankt Petersburg gegen Spanien. Um 21 Uhr treten Belgien und Italien in München gegeneinander an.

