Mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien startet heute die Fußball-Europameisterschaft.

Die Partie beginnt am Abend im Olympiastadion in Rom. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Wales. Die EM, die bis zum 11. Juli dauert, wird in elf Ländern ausgetragen; in Deutschland ist München der einzige Austragungsort. Die deutsche Nationalmannschaft startet am kommenden Dienstag gegen Frankreich ins Turnier. Weitere Gegner in der Gruppenphase sind Portugal und Ungarn. Die Fußball-Europameisterschaft war wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.