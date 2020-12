In der Fußball-Europa-League hat Bayer Leverkusen 4:0 gegen Slavia Prag gewonnen.

Leverkusen ist damit Erster in der Gruppe C.



In der Gruppe L gewann Hoffenheim gegen Gent mit 4:1.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.