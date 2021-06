Bei der Fußball-Europameisterschaft unterlag Dänemark Belgien mit 1:2.

Das Tor für Dänemark in dem Spiel in Kopenhagen erzielte in der zweiten Minute Yussuf Poulsen. Für Belgien trafen in der 55. Minute Thorgan Hazard und in der 70. Minute Kevin de Bruyne. Damit hat sich Belgien für das Achtelfinale qualifiziert.



In der zehnten Spielminute war die Partie in Kopenhagen unterbrochen worden. Das Publikum sowie alle auf und neben dem Feld sendeten eine Minute lang applaudierende Genesungswünsche an den herzkranken dänischen Nationalspieler Eriksen. Er hatte am Samstag während des Spiels gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und konnte wiederbelebt werden.



Zuvor gewann die Ukraine gegen Nordmazedonien mit 2:1. Letzte Partie des Tages ist das Spiel Niederlande gegen Österreich (21 Uhr).

