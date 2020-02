Während der kommenden Europameisterschaft werden wohl wieder viele Fußballfans die Spiele gemeinsam draußen verfolgen können.

Die Bundesregierung hat für die Zeit des Turniers eine Lockerung der Lärmschutzregeln beschlossen. Die sorgen normalerweise dafür, dass Fußballspiele, die am späteren Abend beginnen, nicht auf öffentlichen Plätzen oder beispielsweise in Biergärten gezeigt werden dürfen. Ab 22 Uhr ist in der Öffentlichkeit nur noch ein Lärmpegel von maximal 55 Dezibel erlaubt - was beim sogenannten Public Viewing schwer einzuhalten ist.



Während der Europameisterschaft vom 12. Juni bis zum 12. Juli sind jetzt Ausnahmen möglich - unter zwei Voraussetzungen. Zuerst muss noch der Bundesrat zustimmen. Das gilt allerdings als Formalie, denn die Anregung für die Änderung kam von den Bundesländern. Das letzte Wort haben dann noch die einzelnen Städte und Gemeinden; sie müssen über die Einzelfälle entscheiden.