Bei der Fußball-Europameisterschaft hat die Slowakei gegen Polen mit 2:1 gewonnen.

Am Abend treten ebenfalls in der Gruppe E noch Spanien und Schweden gegeneinander an. In der Gruppe D hatte sich Tschechien mit 2:0 gegen Schottland durchgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.