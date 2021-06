Bei der Fußball-Europameisterschaft ist am Abend in der Gruppe E die Partie zwischen Spanien und Schweden torlos zu Ende gegangen.

Zuvor hatte in dieser Gruppe die Slowakei gegen Polen mit 2:1 gewonnen. In der Gruppe D hatte sich bereits am Nachmittag Tschechien mit 2:0 gegen Schottland durchgesetzt.

