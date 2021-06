Bei der Fußball-Europameisterschaft hat die Türkei mit 0:2 gegen Wales verloren.

Die Tore in Baku schossen Aaron Ramsey und Connor Roberts.



Vorher hatte bereits Russland in Sankt Petersburg mit 1:0 gegen Finnland gewonnen.



Am Abend treffen noch Italien und die Schweiz aufeinander. Das Spiel findet in Rom statt.

