In den eurpäischen Fußball-Wettbewerben gab es in den Spielen mit deutscher Beteiligung folgende Ergebnisse:

In der Europa League gewann Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus 3:1.



Ebenfalls in der Europa League trennten sich Betis Sevilla und Bayer Leverkusen 1:1.



In der Conference League schlug Feyenoord Rotterdam Union Berlin 3:1.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.