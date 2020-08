Der frühere Nationalspieler und Bundesligaprofi Georg Volkert ist tot.

Der gebürtige Franke starb in Erlangen im Alter von 74 Jahren an Herzversagen, wie der FC St. Pauli mitteilte, dessen Manager Volkert bis 1990 war. In den 70er Jahren spielte er für den Hamburger SV. Insgesamt kam Volkert auf 410 Bundesligaeinsätze, bei denen er 125 Tore schoss. In der Nationalmannschaft hatte er unter Bundestrainer Helmut Schön zwölf Einsätze.