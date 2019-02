Der frühere Schalke-Manager Rudi Assauer ist tot.

Der Fußballprofi und Trainer starb im Alter von 74 Jahren. Er litt seit längerem an Alzheimer und lebte weitestgehend zurückgezogen.



Assauer wuchs im Ruhrgebiet auf. Zwischen 1964 und 1976 absolvierte er für Borussia Dortmund und Werder Bremen insgesamt 307 Bundesligaspiele. Von 1976 bis 1981 war er bei Werder Bremen als Manager tätig und von1981 bis1986 in gleicher Funktion zum ersten Mal bei Schalke 04.



Nach seiner Entlassung kehrte er dem Fußball für vier Jahre den Rücken und kam 1990 als Manager des damaligen Zweitligisten VfB Oldenburg zurück. 1993 übernahm er zum zweiten Mal auf Schalke das Manager-Amt. Während seiner zweiten Amtszeit gewann er mit Schalke 1997 den UEFA-Cup sowie 2001 und 2002 den DFB-Pokal. In diese Ära fiel auch der Bau der Veltins-Arena.



2012 machte Assauer seine Erkrankung öffentlich. Er hinterlässt zwei Töchter.

Bestürzung in der Fußball-Welt

Schalke-Aufsichtsratschef Tönnies betonte, man werde Assauers Andenken in Ehren halten. Er habe unendlich viel für Schalke getan. DFB-Präsident Grindel unterstrich, Assauer habe als Spieler, als Trainer und vor allem als Manager in Schalke viel für den Vereinsfußball in Deutschland bewegt. Die Deutsche Fußball-Liga teilte mit, Assauer sei als Spieler und Manager ein Gesicht der Bundesliga gewesen.