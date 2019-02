Der frühere Fußballprofi und Schalke-Manager Rudi Assauer ist tot.

Er starb am Nachmittag im Alter von 74 Jahren. Assauer litt seit längerem an Alzheimer und lebte weitgehend zurückgezogen. Die Deutsche Fußball Liga würdigte den langjährigen Spieler und Manager. Assauer sei ein Gesicht der Bundesliga gewesen und sein Name bleibe auf ewig mit dem FC Schalke 04 verbunden. DFB-Präsident Grindel betonte, Assauer habe als Spieler, als Trainer und vor allem als Manager in Schalke viel für den Vereinsfußball in Deutschland bewegt.