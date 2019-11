Der Trainer der U21-Fußball-Nationalmannschaft, Stefan Kuntz, ist mit der Fair-Play-Medaille des Deutschen Fußball-Bundes ausgezeichnet worden.

Er hatte darauf verzichtet, sich während der EM im vergangenen Jahr einen Vorteil in der Vorbereitung zu verschaffen. Konkret ging es um Videoaufnahmen des Abschlusstrainings der dänischen U-21-Nationalelf, die ihm durch einen technischen Fehler zugänglich gewesen wären.



Kunz sagte in einer Videobotschaft, es sei eine ideale Möglichkeit gewesen, Fair Play nicht nur zu predigen, sondern selbst vorzuleben. Wenn die Mannschaft das Spiel nicht ohne die Bilder vom Abschlusstraining des Gegners geschafft hätte, hätte sie ihren Sieg nicht verdient gehabt. Das DFB-Team hatte das Spiel gegen Dänemark mit 3:1 gewonnen und war erst im EM-Finale an Spanien gescheitert.



Der DFB verleiht die Fair-Play-Medaille seit 1997.