Die Deutsche Fußball Liga will über das Vorgehen bei der Teilrückkehr von Zuschauern in die Bundesliga-Stadien abstimmen. Im Gespräch sind unter anderem eine vorübergehende Sperrung von Stehplätzen, eine Austragung von Spielen ohne Gästefans und ein Alkoholverbot bis mindestens 31. Oktober.

Kritik an diesen Plänen kommt von Fanvereinigungen. Thomas Kessen vom Fan-Bündnis "Unsere Kurve" sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er verstehe nicht, warum Stehplätze per se verboten werden sollten. Stattdessen könne man in den jeweiligen Stadien konkrete Lösungen finden, wie Stehplätze auch unter Corona-Bedingungen genutzt werden könnten. Um die Akzeptanz neuer Regeln zu steigern, sollte man die Fans vor Ort bei der Gestaltung dieser Regeln einbeziehen, fordert der Fan-Vertreter.



Auch die Organisation "Pro Fans" äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur kritisch. Die Notwendigkeit, dass alle Clubs gleich handeln müssten, erschließe sich nicht, sagte der Sprecher des Bündnisses, Sig Zelt.



Am kommenden Dienstag wollen die 36 Profiklubs der ersten und zweiten Bundesliga über einheitliche Richtlinien für die eingeschränkte Rückkehr von Zuschauern abstimmen. Ziel ist es, bereits zum Start der neuen Spielzeit am 18. September wieder vor Publikum zu spielen.