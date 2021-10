Der amtierende Fußball-Weltmeister Frankreich hat erstmals die Nations League gewonnen.

Die französische Nationalmannschaft bezwang Spanien beim Endpiel in Mailand mit 2:1. Die Nations League wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgetragen. Die Premiere des Wettbewerbs hatte Portugal gewonnen. Bereits am Nachmittag bezwang Europameister Italien Belgien im Spiel um Platz drei, ebenfalls mit 2:1.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.