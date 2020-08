Der spanische Verein FC Sevilla zieht in das Finale der Fußball-Europa-League ein.

Der Klub setzte sich in Köln gegen Manchester United mit 2:1 durch. Das Finale wird kommenden Freitag ebenfalls in Köln ausgetragen. Gegen wen Sevilla antritt, entscheidet sich am Montag bei der zweiten Halbfinal-Partie Schachtjor Donezk gegen Inter Mailand.