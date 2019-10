Der FC St. Pauli hat seinen Spieler Cenk Sahin mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

Grund ist ein Instagram-Post des Zweitliga-Profis zum Einsatz der türkischen Armee in Syrien. Der Fußballer hatte in türkischer Sprache gepostet: "Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und der Armeen. Unsere Gebete sind mit euch!" Angehängt ist der Name der Militäroperation. Der Club hatte sich bereits distanziert. Nun heißt es auf der Homepage des Vereins, es sei den Verantwortlichen nach zahlreichen Gesprächen mit Menschen mit türkischen Wurzeln bewusst geworden, dass man differenzierte Wahrnehmungen und Haltungen aus anderen Kulturkreisen nicht bis ins Detail beurteilen könne und sollte. "Ohne jegliche Diskussion und ohne jeglichen Zweifel lehnen wir dagegen kriegerische Handlungen ab. Diese und deren Solidarisierung widersprechen grundsätzlich den Werten des Vereins."



Sahins laufender Vertrag behält zunächst seine Gültigkeit. Der 25-Jährige darf aber bei anderen Vereinen trainieren und zu Gastspielen auflaufen. Laut türkischen Medien sollen zwei Zweitligisten im Heimatland des Sportlers Interesse haben.