Die Generalstaatsanwaltschaft der USA hat dem Fußball-Weltverband FIFA und anderen Parteien eine Schadenersatzsumme von 201 Millionen US-Dollar zugesprochen.

Dies teilten die Behörde und die FIFA mit. Das Geld, das nach Angaben der FIFA in eine Stiftung fließt, soll die Verluste kompensieren, welche der Weltverband sowie die beiden amerikanischen Kontinental-Verbände aufgrund von Straftaten zu ihrem Nachteil erlitten hatten. Das Geld wurde laut FIFA von Bankkonten ehemaliger Funktionäre beschlagnahmt, die an Bestechungsmodellen beteiligt waren. Die Mittel kommen einem Fonds zugute, aus dem laut FIFA fußballbezogene Projekte finanziert werden sollen. Im Zuge der Affäre rund um Korruption und Bestechlichkeit waren 2015 in Zürich auch nach FBI-Ermittlungen sieben FIFA-Funktionäre verhaftet worden. Mehrere Personen mussten sich vor einem US-Gericht verantworten, gegen zahlreiche andere wurde ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.