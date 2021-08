Der neue Fußball-Bundestrainer Hansi Flick ist heute offiziell vorgestellt worden.

Er tritt die Nachfolge von Jogi Löw an, der sich nach der EM vor sechs Wochen zurückgezogen hatte. Flick erklärte, er erwarte von seinen Nationalspielern – so wörtlich – eine "All-In-Mentalität". Das bedeute, dass man alles gebe, um als Sieger vom Platz zu gehen. Sich selbst bezeichnete Flick als "absoluten Teamplayer".



Die DFB-Elf wird erstmals im September unter seiner Verantwortung auflaufen. Dann stehen in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar nächstes Jahr die Partien gegen Liechtenstein, Armenien und Island an.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.