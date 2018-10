Fußball Fohlen auf dem Weg nach China

Borussia Mönchengladbach – das ist kein einfacher oder prägnanter Name für einen Nicht-Muttersprachler. Deswegen nennt sich der Fußball-Bundesligist in China „Mén Xìng“. Um diesen Namen als Fußball-Marke in China bekannter zu machen, hat der Bundesligaverein ein Büro in Shanghai eröffnet.

Von Steffen Wurzel

