Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Keller, ist wie angekündigt zurückgetreten.

Vorerst werden die Vizepräsidenten Koch und Peters den DFB führen, wie der Verband mitteilte. Keller war in die Kritik geraten, weil er seinen Stellvertreter Koch mit dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofs in der Nazi-Zeit, Freisler, verglichen hatte. Keller erklärte nun, mit seinem Rücktritt übernehme er persönlich die Verantwortung für diese Entgleisung.



Zudem äußerte er Kritik am DFB, sprach von einer desolaten Führungssituation, von Befindlichkeiten und internen Machtkämpfen. Mit ordnungsgemäßer Verbandsführung habe das alles nichts zu tun. Für einen Neuanfang sei eine personelle Erneuerung der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes nötig, so Keller.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.