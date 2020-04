Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor möglichen Fan-Ansammlungen bei sogenannten Geisterspielen der Fußball-Bundesliga.

Der stellvertretende Vorsitzende der GdP, Radek, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagzeitung", es sei vielleicht möglich zu kontrollieren, was im Stadion passiere. Für den öffentlichen Raum davor gelte das nicht. Es wäre verheerend, wenn die Stadien während der Corona-Pandemie zu einem potenziellen Ziel von Anhängern würden. Der frühere Bremer Fußball-Manager Lemke hatte in diesem Zusammenhang die Live-Übertragung der Partien in den leeren Stadien im frei empfangbaren Fernsehen ins Gespräch gebracht. Die Deutsche Fußball-Liga DFL strebt eine möglichst rasche Wiederaufnahme des Spielbetriebs an, auch um wirtschaftliche Probleme der Klubs abzuwenden.