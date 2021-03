Trotz bundesweit steigender Corona-Infektionszahlen soll es im deutschen Profifußball erstmals wieder ein Spiel mit Zuschauern geben.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern erklärte, man werde der Landesregierung vorschlagen, beim Heimspiel des Drittligisten Hansa Rostock gegen den Halleschen FC am Samstag 777 Zuschauer zuzulassen. Das Ostseestadion fasst normalerweise 30.000 Zuschauer. Einlass sollen ausschließlich in Rostock lebende Dauerkartenbesitzer sowie Ticketinhaber von Hansa-Partnerfirmen erhalten. Voraussetzung für den Zutritt sollen negative Corona-Schnelltests sein.



Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger sieht darin eine gute Möglichkeit, Erfahrungen für die weiteren Lockerungen von Kontaktbeschränkungen zu sammeln. "In Regionen mit niedrigen Inzidenzen wie in Rostock können unter strengen Auflagen und strenger Beobachtung solche Experimente durchaus möglich sein", sagte Reisinger der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Spiel könnte beispielsweise die Wirksamkeit und das Zusammenspiel von Schnelltest und der Registrierung per Luca-App geprobt werden. Sollte trotzdem eine Infektion auftauchen, wäre so eine schnelle Identifizierung Kontakte möglich, betonte Reisinger. Er ist einer der medizinischen Berater der Schweriner Landesregierung.



Die Hansestadt Rostock hat seit Monaten niedrige Inzidenzwerte. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 19,1, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales berichtete.

