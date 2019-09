Frankreich hat zum Beginn der neuen Fußball-Saison die Regeln gegen homophobe und andere Schmähgesange deutlich verschärft - und das hatte schon mehrfach Folgen.

So gilt jetzt: Wenn Fans wiederholt schwulenfeindliche oder rassistische oder andere diskriminierende Parolen singen, wird das Spiel unterbrochen - zwingend. Betroffen waren schon einige Partien, so etwa beim Spiel OGC Nizza gegen Olympique Marseille. Dort wurden beide Mannschaften für zehn Minuten in die Kabinen geschickt. Der Zweitligist AS Nancy bekam nach einer Partie zudem noch eine Tribünensperrung aufgebrummt.



Sportministerin Roxana Maracineanu zeigt sich entschlossen: "Es ist einfach nicht akzeptabel, solche Beleidigungen hören zu müssen. Das gilt auch für den Fußball, der schließlich ein Aushängeschild ist." Auch die Präsidentin der Profiliga, Nathalie Boy de la Tour, stellt klar: "Es gibt Dinge, die wir früher toleriert haben, die aber heute aus gesellschaftlicher Sicht einfach nicht mehr tolerabel sind."



