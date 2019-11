Der italienische Stürmer Mario Balotelli von Brescia Calcio wollte nach rassistischen Rufen aus dem Publikum das Spielfeld verlassen.

Fans der Heimmannschaft Hellas Verona hatten Balotelli mit Affenlauten beleidigt. Dieser reagierte, indem er einen Ball in deren Richtung schoss. Wütend wollte er das Spielfeld verlassen, wurde aber von Teamkameraden und Spielern des Gegners umarmt und überzeugt zu bleiben.



Der Schiedsrichter ordnete an, eine Warnung an die Fans über die Stadionlautsprecher zu verlesen. Das Spiel war für einige Minuten beim Spielstand von 1:0 für Verona unterbrochen worden. Die Partie endete 2:1, Balotelli schoss das Tor für Brescia. Bei dem Vorfall handelte es sich bereits um die zweite Unterbrechung aufgrund rassistischer Vorfälle an diesem Wochenende in der italienischen Serie A. Balotelli ist Italiener und Sohn ghanaischer Einwanderer. Er ist früherer italienischer Nationalspieler.