Der frühere italienische Fußball-Nationalspieler Mario Balotelli ist erneut Opfer rassistischer Beleidigungen geworden.

Im Erstligaspiel seines Klubs Brescia Calcio bei Hellas Verona nahm der Stürmer kurz vor der 60. Spielminute den Ball in die Hand und schoss ihn in den Block der Verona-Fans. Wütend wollte er das Spielfeld verlassen, wurde aber von Teamkameraden und Spielern des Gegners umarmt und überzeugt, zu bleiben. Der Schiedsrichter ordnete an, eine Warnung an die Fans über die Stadionlautsprecher zu verlesen. - Im italienischen Fußball gibt es immer wieder rassistische Ausfälle.