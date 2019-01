Der Jüdische Weltkongress und der Abgeordnetenausschuss der britischen Juden haben die Fans des Fußballklubs Tottenham Hotspur aufgerufen, den Begriff "Yid" nicht mehr zu verwenden.

Die Anhänger des englischen Erstligisten haben traditionell eine breite jüdische Basis. Den Begriff "Yid" trugen sie seither eher stolz vor sich her. Die beiden Organisationen kritisieren jedoch, dass der einst als Übersetzung des Wortes "Jude" aus der jiddischen Sprache genutzte Begriff mittlerweile vor allem in antisemitischem Kontext verwendet würde. "Er ist eindeutig abwertend", hieß es in einer Stellungnahme. "Das Wort sollte nicht auf Fußballtribünen verwendet werden, weder als Spitzname für jemanden selbst oder in Gesängen, die an den Gegner gerichtet sind." Die Organisationen forderten Tottenham auf, gegen die Nutzung des Begriffs vorzugehen. Der Klub verwies darauf, dass keiner seiner Fans das Wort je in der Absicht benutze, um sich antisemitisch zu positionieren - sondern genau im Gegenteil.