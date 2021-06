Kurz vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft hat UEFA-Präsident Ceferin noch einmal auf die "besondere Situation" des paneuropäischen Turniers hingewiesen.

"Das wird keine gewöhnliche EM, denn sie findet in elf Ländern statt", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Obendrein gebe es eine Pandemie, die das Reisen schwieriger mache. Jedes Team müsse sich an eine besondere Situation anpassen, um diese EM zu Ende zu bringen.



Zuletzt hatten Coronafälle bei den Teams aus Spanien, Schweden und Russland Zweifel an einer reibungslosen Durchführung aufkommen lassen. Dem widersprach Ceferin. "Ich glaube nicht, dass Spiele abgesagt werden." Das Gesundheitsprotokoll sei sehr strikt und alle seien gut geschützt. Das gelte vor allem für die Spieler.

Auftakt in Rom

Das Eröffnungsspiel bestreiten die Türkei und Italien. Die Partie beginnt am Abend im Olympiastadion in Rom. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Wales.



Die EM, die bis zum 11. Juli dauert, wird in elf Ländern ausgetragen; in Deutschland ist München der einzige Austragungsort. Die deutsche Nationalmannschaft startet am kommenden Dienstag gegen Frankreich ins Turnier. Weitere Gegner in der Gruppenphase sind Portugal und Ungarn.



Die Fußball-Europameisterschaft war wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.