Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka verlängert offenbar seinen Vertrag beim Deutschen Meister Bayern München bis 2026.

Das Fachblatt "Der Kicker" meldet, beide Seiten hätten sich nach langen Gesprächen auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Bereits am Sonntag hatte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im TV-Sender Sky gesagt, er sei "guter Dinge", dass nach der Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich auch Goretzka langfristig in München bleiben werde. Der derzeitige Vertrag des 26-Jährigen läuft zum Saisonende aus.



Goretzka war 2018 vom damaligen Bundesligisten Schalke 04 zu den Münchnern gewechselt und stand seitdem in 117 Pflichtspielen (25 Tore) auf dem Feld. Er gewann im Bayern-Trikot 2019/20 die Champions League, zudem dreimal die deutsche Meisterschaft sowie zweimal den DFB-Pokal.



Neben Goretzkas Arbeitspapier laufen bei den Bayern auch die Verträge von Defensivspieler Niklas Süle sowie Mittelfeldspieler Corentin Tolisso am Saisonende aus. Mit Führungsspieler Kimmich hatten die Bayern vor kurzem vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängern können.

