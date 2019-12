In der Fußball-Bundesliga hat es folgendes Ergebnis gegeben:

Union Berlin - Köln 2:0



In einer weiteren Begegnung stehen sich am Abend noch Bremen und Paderborn gegenüber.



Bereits gestern spielten:



Leverkusen - Schalke 2:1,



Mönchengladbach - Bayern München 2:1,



Dortmund - Düsseldorf 5:0,



Leipzig - Hoffenheim 3:1,



Freiburg - Wolfsburg 1:0 und



Augsburg - Mainz 2:1.



Bereits am Freitag trennten sich Frankfurt und Hertha BSC 2:2.